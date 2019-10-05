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Медведев заявил о выплачивающих долги «кубинских друзьях»
По словам премьера, глава Кубы Мигель Диас-Канел неоднократно заверял, что Гавана погасит все возможные просрочки. Общий долг страны перед Россией составляет около $3,2 млрд, подсчитывал РБК
Фото: Zuma / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью «Вести в субботу» оценил платежеспособность Кубы в вопросе выплачивания долгов России. Стенограмма беседы опубликована на сайте правительства.

«Наши кубинские друзья рассчитываются по долгам. В отличие от того, что было некоторое время назад — допустим, еще лет 20–30 назад, в советские времена, когда деньги вообще никто не считал», — сообщил премьер.

По словам Медведева, глава Кубы Мигель Диас-Канел во время личных бесед и переговоров неоднократно отмечал, что страна погасит все возможные просрочки по задолженности, и просил не волноваться.

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В 2014 году, в преддверии визита на Кубу, президент Владимир Путин списал этой стране 90% долга перед Россией — $31,7 млрд из $35 млрд. Оставшиеся 10% Гавана должна погасить в течение десяти лет равными платежами каждые полгода, причем эти деньги Россия реинвестирует в кубинскую экономику. С учетом дополнительных кредитных линий, выданных с 2015 года, общая сумма задолженности составляет примерно $3,2 млрд, подсчитывал РБК.

При этом, как писал «Коммерсантъ», выполнение заключенных в 2014 году соглашений «шло довольно медленно»: стороны начали обсуждать механику платежей и конкретные проекты в рамках реинвестирования только в 2018 году.

Автор: Артём Губенко
Теги: Дмитрий Медведев, долги, Куба
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