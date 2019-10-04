Медведев встретился с Раулем Кастро на Кубе

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро, передает корреспондент РБК.

На встрече также присутствовал вице-премьер России Юрий Борисов. Затем Медведев посетил Национальный Капитолий в Гаване, сообщается на сайте правительства, где участвовал в церемонии передачи российского флага, который разместят в Мавзолее неизвестного борца за независимость Кубы. Премьер также присутствовал при установке мемориальной доски в честь российских специалистов, занимавшихся реставрацией Капитолия.

«РИА Новости» передает, что в пятницу, 4 октября, Медведев посетит местное нефтяное месторождение «Бока де Харуко», где пройдет запуск буровой установки.

Мероприятия проходят в рамках двухдневного визита Медведева на Кубу — 3-4 октября. Среди первых результатов этой поездки стало подписание целого ряда документов между органами власти и компаниями двух стран, в частности, договора на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры острова. Во время визита Медведева на Кубу также откроют станцию ГЛОНАСС. Подключение Кубы к системе обсуждается с 2010 года. Президент Владимир Путин в прошлом году анонсировал запуск станции в стране.