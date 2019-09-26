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Лавров впервые за десять лет провел встречу с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров впервые за десять лет встретился со своим грузинским коллегой. Об этом сообщил РБК специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Встреча Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Были обсуждены вопросы безопасности, связанные с оккупированными территориями. Более детальные комментарии сделает наша делегация», — заявил Абашидзе, отметив, что министры иностранных дел двух стран встретились впервые за десять лет. Он также добавил, что встреча была организована при содействии Швейцарии.

Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения после конфликта 2008 года. Контакты между двумя странами осуществляются при помощи секции интересов при посольстве Швейцарии.

Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Ранее глава российского МИДа высказался в пользу возобновления авиасообщения с Грузией, приостановленного с 8 июля текущего года. По словам Лаврова, большинство граждан Грузии осознало контрпродуктивность провокаций в отношении России.

В июне 2019 года во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия ее председатель, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. После этого в Тбилиси прошли массовые протесты. Позже власти России с 8 июля приостановили авиасообщение с Грузией, временный запрет действует до сих пор.

Теги: Сергей Лавров, Грузия, МИД России
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