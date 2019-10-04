Власти Петербурга обвинили уборщиков в протечке на новой станции метро

Власти Санкт-Петербурга обвинили подрядную компанию, занимающуюся уборкой, в протечке на новой станции метро «Дунайская», сообщается на сайте администрации. Об этом же заявили в ГУП «Петербургский метрополитен» в Facebook.

«Имела место банальная халатность персонала клининговой подрядной организации, осуществлявшей уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию. Сотрудники слили воду в не предназначенное для этого место», — говорится в сообщении администрации.

Власти отметили, что протечка не связана с мероприятиями по запуску станции. По данным администрации города, в настоящее время станция работает в штатном режиме, и в основных конструкциях нет трещин и нарушений в гидроизоляционном слое. В пресс-службе добавили, что в связи со случившемся ГУП «Петербургский метрополитен» усилит контроль за работами по уборке метро.