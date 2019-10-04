Власти Петербурга обвинили уборщиков в протечке на новой станции метро

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 12:27
Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем и испугался Политика, 16:34 Как часто компании используют банкротство для списания долгов Pro, 16:33 Зеленский сообщил об освобождении осужденного в Белоруссии журналиста Политика, 16:21 «Инновации»: главные события в России 5—11 октября Экономика инноваций, 16:17  В Москве уволили классного руководителя из-за издевательств над учеником Общество, 16:13 30 лет «золотой миле»: как Остоженка стала самым дорогим районом Москвы Недвижимость, 16:12 Gas Monkey: легендарные автомобили прошлого получают новую жизнь РБК и Discovery, 16:11 Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12 Общество, 16:05 Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Политика, 16:05 Глава мясной ассоциации: как Россия вошла в топ-10 экспортеров мяса Pro, 15:55  Черчесов назвал замену в сборной травмированным Жемалетдинову и Зобнину Спорт, 15:52 Instagram Autonews: самое интересное за неделю Авто, 15:50 Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ и связь на кассах магазинов Финансы, 15:46 Песков сообщил о подготовке к саммиту стран «нормандской четверки» Политика, 15:46
Общество ,  
0 
Власти Петербурга обвинили уборщиков в протечке на новой станции метро

Власти Санкт-Петербурга обвинили подрядную компанию, занимающуюся уборкой, в протечке на новой станции метро «Дунайская», сообщается на сайте администрации. Об этом же заявили в ГУП «Петербургский метрополитен» в Facebook.

«Имела место банальная халатность персонала клининговой подрядной организации, осуществлявшей уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию. Сотрудники слили воду в не предназначенное для этого место», — говорится в сообщении администрации.

Общество
В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия

Власти отметили, что протечка не связана с мероприятиями по запуску станции. По данным администрации города, в настоящее время станция работает в штатном режиме, и в основных конструкциях нет трещин и нарушений в гидроизоляционном слое. В пресс-службе добавили, что в связи со случившемся ГУП «Петербургский метрополитен» усилит контроль за работами по уборке метро.

Фотогалерея 
Открытие новых станций метро в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж

Гендиректор и совладелец компании-подрядчика «Люкссервис» Вероника Писарева заявила «Фонтанке», что сотрудники не заливали эскалаторы станции метро. «Никто никуда воду не сливал. У нас есть акт совместно с метрополитеном, где ничего подобного нет», — сказала она.

Накануне в Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Церемонию планировали провести еще 5 сентября, однако губернатор города Алесандр Беглов перенес ее за полчаса до начала. Он объяснил свое решение тем, что нужно завершить наладку всех систем ради безопасности пассажиров.

Вечером на станции «Дунайская» произошла протечка. «Росбалт» писал, что причиной стала дождевая вода, которая просочилась через потолок и залила эскалатор.

Теги: Петербург, администрация, метрополитен
Материалы по теме
В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия
Общество
В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter