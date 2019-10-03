В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия

Кроме «Дунайской», 3 октября в Петербурге открылись станции «Проспект Славы» и «Шушары». На их торжественном открытии присутствовал губернатор города Александр Беглов. Как пишет «Фонтанка» на церемонии он отметил, что станции в тестовом режиме заработали в сентябре этого года. Он добавил, что за этот месяц власти поняли, что именно нужно исправить на станциях, и устранили все проблемы.