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Общество ,  
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В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия

В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель.

«Могу подтвердить, что на станции «Дунайская» появилась протечка, в данный момент проблемой занимается «Метрострой», — сказала Шавель.

По данным «Росбалт», дождевая вода просочилась через потолок и залила эскалатор. Изданию Щавель сообщила, что станция продолжила работать. В «Метрострое», который занимался строительством станции, сообщили «Фонтанке», что разбираются с проблемой.

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Открытие новых станций метро в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж

Пользователи соцсетей опубликовали видео, на которых станцию заливают ручьи дождя.

Кроме «Дунайской», 3 октября в Петербурге открылись станции «Проспект Славы» и «Шушары». На их торжественном открытии присутствовал губернатор города Александр Беглов. Как пишет «Фонтанка» на церемонии он отметил, что станции в тестовом режиме заработали в сентябре этого года. Он добавил, что за этот месяц власти поняли, что именно нужно исправить на станциях, и устранили все проблемы.

Теги: Санкт-Петерубрг, станция метро, ливень, новости РБК
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