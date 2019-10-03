В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия

В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь петербургского метрополитена Юлия Шавель.
«Могу подтвердить, что на станции «Дунайская» появилась протечка, в данный момент проблемой занимается «Метрострой», — сказала Шавель.
По данным «Росбалт», дождевая вода просочилась через потолок и залила эскалатор. Изданию Щавель сообщила, что станция продолжила работать. В «Метрострое», который занимался строительством станции, сообщили «Фонтанке», что разбираются с проблемой.
Пользователи соцсетей опубликовали видео, на которых станцию заливают ручьи дождя.