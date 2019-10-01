Банк ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию в среднем на 0,2 процентного пункта (п.п.). Это следует из сообщения банка, которое поступило в РБК.

К примеру, минимальная ставка для зарплатных клиентов ВТБ теперь составляет 9,4% годовых при условии использования карты с опцией «Заемщик». Если же такой опции нет, то ставка составит 10,9% годовых. Кредит наличными можно оформить на сумму 5 млн руб. сроком до пяти лет.

Банк также указывает, что программа «Рефинансирование» позволит клиентам объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность, а также получить до 5 млн руб. на любые цели дополнительно. По данным ВТБ, за январь—август этого года в рамках рефинансирования объем выданных банком кредитов вырос в два раза и составил 51,5 млрд руб. При этом портфель кредитов наличными за этот период вырос на 13% и превысил 1,348 трлн руб.

Ранее банк «Дом.рф» объявил, что с октября снижает базовую ставку по ипотеке на первичное жилье до 8,9%. Это первый из крупнейших банков, который установил базовую ставку ниже 9%. Отмечается, что такая ставка будет доступна при первоначальном взносе от 20%. Минимальная ставка для клиентов банка может составить 8,5% годовых.