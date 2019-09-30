Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Ставки по большинству видов ипотечных кредитов от Сбербанка снижены на 0,3 п.п. Минимальная ставка теперь составляет 7,3% годовых

Сбербанк объявил о снижении с 1 октября ставок по ипотечным кредитам. Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п.п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков — на 0,6 п.п.

Ставки снижены по кредитам, целью получения которых является покупка готового и строящегося жилья, а также гаражей и машиномест, и строительство жилого дома.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке составит 7,3% годовых, минимальная ставка по кредиту для покупки готового жилья на вторичном рынке — 8,8% годовых.

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