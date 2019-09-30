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Финансы ,  
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Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%
Банк «Дом.РФ» первым снижает базовую ставку по ипотеке на первичном рынке жилья ниже 9%. Но другие банки могут за ним не последовать, считают аналитики
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Банк «Дом.РФ» с 1 октября снизит базовую ставку по ипотеке на первичное жилье (новостройки) до 8,9%, сообщила РБК пресс-служба банка. «Дом.РФ», принадлежащий одноименному институту развития, — первый из крупнейших банков (за первое полугодие выдано кредитов на 25 млрд руб., банк занимает девятое место по выдачам), опустивший базовую ставку ниже 9% в этом году.

Такая ставка будет доступна при первоначальном взносе от 20%. Минимальная ставка для клиентов банка может составить 8,5%. Зарплатные клиенты банка получат скидку в 0,2 п.п., снизить ее еще на 0,2 п.п. можно будет при получении кредитов от 8 млн руб. для Москвы и Петербурга и от 4 млн руб. для остальных регионов.

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ЦБ смягчил свою политику и снизил ключевую ставку до 7%, а правительство пытается выполнить нацпроект по доступности жилья. На этом фоне «Дом.РФ» приближает свою ставку к рекордно низким показателям прошлого года, когда средняя ставка держалась в районе 9,4%, а некоторые банки предлагали покупку квартир по базовой ставке в 8,7%. Сейчас крупнейшие игроки рынка — Сбербанк и ВТБ — предлагают ставки ниже 9% только по акциям или льготным программам. Такая же ситуация и у остальных банков-лидеров ипотечного рынка, свидетельствуют данные, предоставленные РБК Frank RG.

Банки будут держать высокие ставки на рынке столько, сколько это будет возможным, считают опрошенные РБК аналитики. «Единственное, что поддерживает маржу банков, — это постепенное перераспределение долей в банковских кредитных портфелях из низкомаржинального корпоративного в более маржинальное розничное. Соответственно, банки будут заинтересованы держать ставки высокими, насколько это будет возможным, несмотря на стимулирующие призывы президента и властей», — отмечает вице-президент Moody's Ольга Ульянова. Рентабельность розничного кредитования будет снижаться: с 1 октября ЦБ вводит показатель долговой нагрузки, который призван «отрезать» от выдачи необеспеченные кредиты наиболее закредитованным заемщикам, напоминает старший аналитик «Открытия» Максим Петроневич. «В целях поддержания прибыльности бизнеса банки будут вынуждены поддерживать уровень ставок по кредитам населению на более высоком уровне, включая ипотеку», — добавляет он.

Сбербанк в понедельник, 30 сентября, снизил ставки на 0,3 п.п. на первичное и вторичное жилье, до этого базовые ставки на такие виды кредитов у банка были на уровне 9,6–9,5%. Минимальная ставка составит 8,8%, но она действует с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

По условиям нацпроекта «Жилье и городская среда», средняя целевая ставка по ипотечным кредитам в 2019 году должна составить 8,9%. Власти планируют скорректировать показатель: как сообщил РБК представитель аппарата вице-премьер Виталия Мутко, он уже поручил Минстрою и Минфину подготовить проект доклада о возможной корректировке показателей с расчетами и обоснованиями на ближайшие три года.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Надежда Федорова
Теги: Ипотека, ставка, нацпроекты
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