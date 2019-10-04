В Ингушетии сотрудник ФСИН получил ранение в перестрелке с коллегой

Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела Федеральной службы исполнения наказаний (ОФСИН) по Ингушетии, сообщили РБК в пресс-службе ОФСИН.

«В нерабочее время между сотрудниками произошла перестрелка, один сотрудник ранен и доставлен в больницу. У него тяжелое стабильное состояние. Сейчас проводятся следственные действия», — пояснил собеседник РБК.

18 сентября в вестибюле станции московского метро «Рязанский проспект» сотрудник УВД на метрополитене открыл стрельбу по коллегам из табельного оружия. Инцидент произошел во время проведения операции по его задержанию в связи с подозрениями в получении взятки, в результате стрельбы один из полицейских погиб, второй получил ранения. Стрелявшему в коллег Алексею Смирнову предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, он взят под стражу.

