Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 12:35
«Билайн» сообщил о проблемах при получении SMS от некоторых банков Технологии и медиа, 17:04 Какие страницы и функции нужны на сайте интернет-магазина Pro, 17:00 В дагестанской колонии заключенные попытались устроить бунт Общество, 16:58 9 знаменитостей, которые отказались от брака Pink, 16:55 Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Общество, 16:53 Мэр Нью-Йорка отказался от участия в выборах президента США Политика, 16:50 Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом Политика, 16:47 «Трансформаторы»: как в Туле осмысляют практики будущего Стиль, 16:46 Пытавшегося «изгнать Путина» шамана выпустили из психбольницы Общество, 16:45 Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского Общество, 16:44 Тест-драйв: Genesis G90 меняет правила езды в представительском классе РБК и Genesis, 16:43 Козак похвалил Молдавию за «очищение от криминального режима» Политика, 16:40 Кокорину запретили играть в чемпионате России Спорт, 16:33 В тисках экономии: Константин Локтев — о колебаниях трафика в магазинах Pro, 16:33 
Общество ,  
0 
Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского
Алексей Смирнов проходит обвиняемым по делу об убийстве полицейского на станции «Рязанский проспект»

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции столичного метрополитена Алексея Смирнова, который обвиняется в убийстве коллеги на станции «Рязанский проспект», сообщает агентство «РИА Новости».

Сторона обвинения, настаивавшая на заключении Смирнова под стражу, указывала, что на свободе он может оказать давление на свидетелей или принудить их изменить показания. Помимо этого, указывалось, что в результате совершенного преступления один из сотрудников МВД погиб, а второй находится в больнице в тяжелом состоянии.

В отношении Смирнова возбуждено дело по статье 317 УК о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter