Суд арестовал расстрелявшего коллег в метро полицейского

Алексей Смирнов проходит обвиняемым по делу об убийстве полицейского на станции «Рязанский проспект»

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции столичного метрополитена Алексея Смирнова, который обвиняется в убийстве коллеги на станции «Рязанский проспект», сообщает агентство «РИА Новости».

Сторона обвинения, настаивавшая на заключении Смирнова под стражу, указывала, что на свободе он может оказать давление на свидетелей или принудить их изменить показания. Помимо этого, указывалось, что в результате совершенного преступления один из сотрудников МВД погиб, а второй находится в больнице в тяжелом состоянии.

В отношении Смирнова возбуждено дело по статье 317 УК о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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