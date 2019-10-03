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Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Указ об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний был подписан еще 30 сентября. Тем же указом Путин отправил в отставку пятерых генералов и двух прокуроров
Геннадий Корниенко (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

1 октября РБК сообщил, что проект указа об отставке Корниенко уже подготовлен и будет обнародован в ближайшее время (у РБК есть копия проекта; информацию подтвердил близкий к ФСБ собеседник). На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указа пока не было.

Опубликованный в четверг на портале правовой информации указ датирован 30 сентября.

Этим же документом Путин отправил в отставку пятерых генералов и двух прокуроров:

  • начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области, генерал-майора Андрея Виноградова;
  • главу управления Следственного комитета (СК) по Калининградской области генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева;
  • замначальника Главного управления МВД по Новосибирской области генерал-майора юстиции Андрея Неупокоева;
  • главного инспектора МВД генерал-майора полиции Эдуарда Соболя;
  • начальника Главного управления МЧС по Республике Коми генерал-майора внутренней службы Александра Князева;
  • прокурора Томской области Виктора Романенко;
  • прокурора Воронежской области Николая Шишкина

Накануне о предстоящей отставке всех семерых сообщал РБК.

Теперь уже бывший глава управления СК по Калининградской области получил федеральную известность после конфликта с главредом регионального издания «Новые колеса» Игорем Рудниковым. Журналист провел в СИЗО более полутора лет по обвинению в вымогательстве $50 тыс. у генерала Леденева. Суд посчитал, что действия журналиста не были вымогательством, по статье о самоуправстве журналиста приговорили к 550 часам обязательных работ.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, генерал, ФСИН
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Путин уволит главу ФСИН Корниенко
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