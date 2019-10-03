Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

Указ об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний был подписан еще 30 сентября. Тем же указом Путин отправил в отставку пятерых генералов и двух прокуроров

Геннадий Корниенко (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

1 октября РБК сообщил, что проект указа об отставке Корниенко уже подготовлен и будет обнародован в ближайшее время (у РБК есть копия проекта; информацию подтвердил близкий к ФСБ собеседник). На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указа пока не было.

Опубликованный в четверг на портале правовой информации указ датирован 30 сентября.

Этим же документом Путин отправил в отставку пятерых генералов и двух прокуроров: