Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
1 октября РБК сообщил, что проект указа об отставке Корниенко уже подготовлен и будет обнародован в ближайшее время (у РБК есть копия проекта; информацию подтвердил близкий к ФСБ собеседник). На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указа пока не было.
Опубликованный в четверг на портале правовой информации указ датирован 30 сентября.
Этим же документом Путин отправил в отставку пятерых генералов и двух прокуроров:
- начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области, генерал-майора Андрея Виноградова;
- главу управления Следственного комитета (СК) по Калининградской области генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева;
- замначальника Главного управления МВД по Новосибирской области генерал-майора юстиции Андрея Неупокоева;
- главного инспектора МВД генерал-майора полиции Эдуарда Соболя;
- начальника Главного управления МЧС по Республике Коми генерал-майора внутренней службы Александра Князева;
- прокурора Томской области Виктора Романенко;
- прокурора Воронежской области Николая Шишкина