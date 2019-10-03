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Путин оценил усилия Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе

Если президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся довести до конца урегулирование ситуации в Донбассе, он утвердится как честный, мужественный политик, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай», передает корреспондент РБК.

По словам Путина, он верит, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе. При этом российский лидер отметил, что не знает, насколько сильны противники урегулирования.

«Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать», — заявил президент России.

Он также отметил, что в украинском обществе существует очевидный запрос на разрешение конфликта, добавив, что именно благодаря этому Зеленскому удалось одержать убедительную победу на выборах.

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Ранее президент России заявил на форуме «Российская энергетическая неделя», что украинскому лидеру досталось «тяжелое наследство» от прежнего руководства Украины. Путин отметил, что Зеленскому необходимо решить множество вопросов, однако наиболее важным из них является развитие отношений Украины с Донбассом.

Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Донбасс
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