Путин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии»

Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны. Об этом он сообщил на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент РБК.

«Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование. Это тяжелое наследие», — сказал он.

Путин отметил, что Украина потеряла статус государства с развитой промышленностью, хотя раньше она была высокотехнологичной республикой в составе Советского союза. По его словам, Зеленскому предстоит решить много вопросов, но в первую очередь — развития отношений Украины с Донбассом.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. На этом посту он сменил Петра Порошенко. Во время инаугурации новый глава государства объявил о роспуске Верховной рады из-за отсутствия парламентской коалиции и низкого уровня доверия граждан к депутатам. В середине июля состоялись досрочные выборы в Раду, большинство мест в которой получила партия главы государства «Слуга народа».