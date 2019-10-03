В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»

В Крыму загорелся ракетный катер Р-71 «Шуя», находившийся на ремонте на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе, пожар удалось локализовать. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу завода.

В пресс-службе заявили, что возгорание произошло во время запуска одного из механизмов на катере. В результате инцидента никто не пострадал, проводится оценка ситуации.

Ракетный катер Р-71 заложили в 1981 году, он предназначен для уничтожения боевых кораблей, десантных средств и транспортов противника. В августе 2014 года корабль получил название «Шуя». В апреле 2019 года ракетный катер «Шуя» участвовал в маневрах Черноморского флота в Черном море, где проходили учения НАТО «Морской щит-2019».

23 сентября на плавучей базе «Петр Житников» у берегов острова Итуруп Сахалинской области произошел пожар. Возгорание началось в консервном цехе судна. На борту плавбазы находились 400 человек. 362 из них эвакуировали, часть остались на судне в качестве аварийной команды. Только 25 сентября пожар удалось локализовать, и лишь 1 октября спасатели потушили пожар на плавбазе.