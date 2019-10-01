На тушение пожара на плавбазе «Петр Житников» ушло больше недели

Спасатели потушили пожар на плавучей базе «Петр Житников», которая находится у берегов острова Итуруп Сахалинской области. Об этом сообщили в морском спасательном координационном центре (МСКЦ), передает «РИА Новости».

«Возгорание на плавбазе ликвидировано. Экипаж судна готовится к переходу», — сказали в МСКЦ. Сейчас владелец судна определяет место, где будет проводиться ремонт. При этом доберется ли до места судно самостоятельно или его придется буксировать, пока не известно, отметили в центре. Представитель компании-судовладельца «Дальморепродукт» ранее сообщал агентству, что плавбазу планируется доставить в Находку.

Пожар на плавучей базе «Петр Житников» произошел 23 сентября. Возгорание тогда зафиксировали в консервном цехе судна. В результате происшествия спасатели эвакуировали 361 рыбака — их доставили на остров Шикотан и обеспечили горячим питанием. Всего на борту базы находились 420 человек, часть из них осталась на судне в качестве аварийной команды. Спустя два дня, 25 сентября, пожар удалось локализовать. Позже на горящем плавбазе зафиксировали хлопок неизвестного происхождения.