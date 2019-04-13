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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Политика ,  
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Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

В пресс-службе Черноморского флота рассказали детали выполнения учебно-боевых задач кораблями во время маневров и назвали учения НАТО «Морской щит-2019» «хорошим подспорьем» для своих маневров, передает «РИА Новости».

По данным пресс-службы, отряд российских кораблей выдвинулся в заданные районы и занялся там контролем и мониторингом обстановки. Группировку усилили большой ракетный катер «Шуя», малый ракетный катер «Р-60», малый противолодочный корабль «Суздалец» и противодиверсионный катер «Кинель».

В ходе учений подразделения морской пехоты произвели погрузку бронетранспортера БТР-82АМ и личного состава на большой десантный корабль «Азов». Выполнив переход в позиционный район, подразделения отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья, сообщили в пресс-службе. После выполнения задач отряд кораблей вернулся в пункты базирования.

Общество
Минобороны вывело в Черное море корабли для наблюдений за учениями НАТО

В начале недели стало известно, что Минобороны организовало дежурство кораблей Черноморского флота и авиации из-за учений НАТО. На дежурство вышли разведывательные корабли и ударные группы ВМФ России, в дежурный режим также перевели ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». Позднее российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 в рамках учений отработали более 20 наведений истребителей Су-27СМ и Су-30 на звуковые и стратосферные цели.

Группа кораблей НАТО вошла в акваторию Черного моря для участия в учениях «Морской щит-2019» в конце марта. В них задействованы военнослужащие из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции во взаимодействии военными Грузии и Украины

Теги: военные учения, Черноморский Флот
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