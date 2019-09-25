Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане

Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане

Спасатели локализовали пожар на плавучей базе «Петр Житников», которая находится у берегов острова Итуруп Сахалинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на морской спасательный координационный центр (МСКЦ) «Южно-Сахалинск».

«Пожар локализован», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что пламя еще сильное. По его данным, на помощь в тушении пожара отправили спасательное судно «Атлас».

«РИА Новости» добавили в МСКЦ, что пожар продолжается в консервном цехе. Собеседник отметил, что к тушению возгорания также приступи пожарные с судна «Преданный». По его словам, спасатели проливают надстройки и охлаждают раскаленные поверхности.

Возгорание на плавбазе «Петр Житников», который находился в акватории Тихого океана, началось 23 сентября. По данным главного управления МЧС по Сахалинской области, загорелись тарные материалы в консервном цехе.