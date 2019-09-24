200 человек эвакуировали с горящей плавбазы в Сахалинской области

200 человек эвакуировали с горящей плавбазы в Сахалинской области

У берегов острова Итуруп загорелась плавучая база «Петр Житников», 200 человек эвакуированы. Об этом собщается на сайте Главного управления МЧС по Сахалинской области.

По данным ведомства, в консервном цехе плавучей базы, находившейся в акватории Тихого океана в 40 км от острова Итуруп, загорелись тарные материалы. В настоящий момент ведется эвакуация персонала на находящиеся рядом судна, эвакуированы уже 200 человек. Информация о погибших и пострадавших отсутствует.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, пожар удалось потушить.

По данным регионального главка МЧС, экипаж плавучей базы определяет характер повреждений судна. Из Корсакова на помощь вышли спасательные судна «Преданный» и «Атлас».

Ранее на севере Москвы загорелся ангар. Площадь пожара составила 300 кв. м. В сентябре в чеченском городе Шали произошел пожар в мебельном цехе, в результате возгорания никто не пострадал.