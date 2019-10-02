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Прокуратура попросила отправить замглавы «Аэрофлота» под домашний арест

Прокуратура попросила отправить под домашний арест замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, которого обвиняют в мошенничестве на 250 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю обоснованным, исходя из обстоятельств дела и личности обвиняемого, избрание меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», — сказал на заседании Басманного суда представитель прокуратуры.

Ранее в суд поступили ходатайства следствия об аресте Александрова, а также адвоката коллегии адвокатов Московской области «Консорс» Дины Кибец, председателя коллегии Александра Сливко и экс-директору юридического департамента «Аэрофлота» Татьяны Давыдовой.

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Им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой. По версии следствия, в 2015–2016 годах  фигуранты дела организовывали заключение договоров на оказание юридических услуг. Сливко и Кибец составили акты, в которых указали недостоверные сведения об объеме выполненных работ. В результате они необоснованно перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн руб.

Накануне стало известно, что в кабинете Александрова прошли обыски. Источник РБК отмечал, что правоохранители изъяли документацию, после чего топ-менеджер «Аэрофлота» отправился на допрос в Следственный комитет.

Теги: «Аэрофлот», замгендиректора, домашний арест, мошенничество
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