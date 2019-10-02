Прокуратура попросила отправить замглавы «Аэрофлота» под домашний арест

Прокуратура попросила отправить под домашний арест замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, которого обвиняют в мошенничестве на 250 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю обоснованным, исходя из обстоятельств дела и личности обвиняемого, избрание меры пресечения в виде содержания под домашним арестом», — сказал на заседании Басманного суда представитель прокуратуры.

Ранее в суд поступили ходатайства следствия об аресте Александрова, а также адвоката коллегии адвокатов Московской области «Консорс» Дины Кибец, председателя коллегии Александра Сливко и экс-директору юридического департамента «Аэрофлота» Татьяны Давыдовой.

Им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном организованной группой. По версии следствия, в 2015–2016 годах фигуранты дела организовывали заключение договоров на оказание юридических услуг. Сливко и Кибец составили акты, в которых указали недостоверные сведения об объеме выполненных работ. В результате они необоснованно перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн руб.