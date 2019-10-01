К заместителю главы «Аэрофлота» пришли силовики

По данным СМИ, Владимира Александрова, который отвечает в компании за правовые и имущественные вопросы, допрашивают по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело касается нарушений правил тендеров на оказание услуг

Владимир Александров (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова проходят следственные действия. Как сообщает Telegram-канал Baza, его подозревают в махинациях с закупками, возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник «Интерфакса» сообщил, что Александрова допрашивают в СКР по делу о мошенничестве, которое связано с нарушением в 2016–2017 годах правил проведения тендеров на оказание услуг. Источник в авиапромышленности подтвердил «Ведомостям» проведение обысков у Александрова.

По данным Baza, Александров выстроил схему, благодаря которой провел почти 60% всех закупок с нарушениями. Речь идет о 240 тендерах, а по версии СК и ФСБ, замгендиректора «Аэрофлота» мог заработать на этом около 250 млн руб., пишет издание.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Согласно данным на сайте «Аэрофлота», Александров родился в 1984 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА), а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Работал в органах прокуратуры и Следственного комитета. В «Аэрофлоте» работает с 2013 года. В июле 2016 года назначен на должность заместителя гендиректора по правовым и имущественным вопросам.