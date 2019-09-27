Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 12:39
Тест-драйв: Genesis G90 меняет правила езды в представительском классе РБК и Genesis, 13:02 Авиакомпании начали указывать при онлайн-регистрации места с детьми Бизнес, 13:01 «Крымтелеком» и «Курорты Крыма» сменили владельца Бизнес, 13:00 Задержанный в Ормузском проливе танкер Stena Impero покинул порт Ирана Политика, 12:59 Кремль назвал цель введения запрета на курение на балконах Политика, 12:47 Женская сборная России опередила Украину в рейтинге ФИФА Спорт, 12:46 В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов Общество, 12:42 Кремль понадеялся на сохранение тайны переговоров Путина с Трампом Политика, 12:41 Рейтинг РБК 500: какие выводы можно сделать из отчета о компаниях России Quote, 12:41 Фарид Мадани — о том, как цифровые платформы изменяют логистику Партнерский материал, 12:33 В России отзовут 37 автомобилей Bentley Continental Общество, 12:30 Шнуров в стихах отреагировал на запрет курения на балконах Общество, 12:26 Россия завоевала первую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике Спорт, 12:14 Культура понтов: где брендам искать новые рекламные возможности Pro, 12:14
Политика ,  
0 
Кремль понадеялся на сохранение тайны переговоров Путина с Трампом
В отношениях России и США «и без того полным-полно проблем». Но в Кремле надеются, что до публикации стенограмм разговоров лидеров, как это вышло с беседой Зеленского и Трампа, не дойдет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы телефонного разговора лидеров Украины и США. Он выразил надежду, что в отношениях Москвы и Вашингтона до подобных ситуаций не дойдет, передает ТАСС.

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем», — сказал Песков

По его словам, как правило, подобная информация носит гриф «секретно» или «совершенно секретно». Он отметил, что стенограмма беседы украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа была опубликована по взаимному согласию сторон.

Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

25 сентября Белый дом рассекретил стенограмму разговора между Трампом и Зеленским. Это произошло после того, как некий сотрудник разведки США сообщил своему начальству, что узнал о попытке Трампом использовать свои полномочия для вмешательства другой страны в президентские выборы в 2020 году. Жалоба стала поводом для начала процедуры импичмента.

Из стенограммы следует, что Трамп просил Зеленского подробно изучить ситуацию с Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который уже заявил о планах участвовать в выборах. Байден-младший работал в украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, которую подозревали в отмывании средств. Однако дело против компании свернули после увольнения генпрокурора Виктора Шокина.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин
Материалы по теме
Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в попытке скрыть данные о звонке Зеленскому
Политика
Конгресс опубликовал жалобу разведчика на Трампа из-за беседы с Зеленским
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter