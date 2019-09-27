Кремль понадеялся на сохранение тайны переговоров Путина с Трампом

В отношениях России и США «и без того полным-полно проблем». Но в Кремле надеются, что до публикации стенограмм разговоров лидеров, как это вышло с беседой Зеленского и Трампа, не дойдет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы телефонного разговора лидеров Украины и США. Он выразил надежду, что в отношениях Москвы и Вашингтона до подобных ситуаций не дойдет, передает ТАСС.

«Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем», — сказал Песков

По его словам, как правило, подобная информация носит гриф «секретно» или «совершенно секретно». Он отметил, что стенограмма беседы украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа была опубликована по взаимному согласию сторон.

25 сентября Белый дом рассекретил стенограмму разговора между Трампом и Зеленским. Это произошло после того, как некий сотрудник разведки США сообщил своему начальству, что узнал о попытке Трампом использовать свои полномочия для вмешательства другой страны в президентские выборы в 2020 году. Жалоба стала поводом для начала процедуры импичмента.