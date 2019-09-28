СМИ узнали об усилиях Белого дома не дать раскрыть беседы Трампа и Путина

Кроме бесед с российским президентом, это касается и разговоров с наследным принцем Саудовской Аравии, знают источники CNN

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Белый дом предпринял ряд усилий для того, чтобы ограничить доступ к записям разговоров Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, доступ к этим разговорам был «значительно ограничен», чтобы не допустить их публичности. В частности, по словам одного из источников, чиновники, которые обычно имели доступ к черновой расшифровке бесед, в этот раз ее вообще не видели. Также «жестко был ограничен» доступ к расшифровке разговора с Путиным. О каких именно звонках идет речь, собеседники телеканала не уточняют.

Остается неясным, предпринял ли Белый дом дополнительные меры защиты информации, чтобы поместить телефонные звонки с Путиным и саудовским принцем в ту же электронную базу с высокой степенью защиты, где были и записи звонка с Владимиром Зеленским, но звонки с другими лидерами в этой базе размещены, уверяют источники.

Материл дополняется.