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Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа

Публикация разговоров лидеров государств возможна при согласии обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал заявление председателя комитета палаты представителей США по разведке Адама Шиффа о том, что конгресс намерен получить доступ к содержанию телефонных переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Песков отметил, что, согласно дипломатической практике, публиковать разговоры можно только при согласовании двух сторон, и в целом она подобного не подразумевает. «Если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать», — добавил он.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.

Политика
В конгрессе США заявили о планах получить доступ к звонкам Трампа Путину

В середине сентября газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что во время телефонного разговора Трамп требовал от Зеленского инициировать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена — своего политического конкурента. В обмен американский президент, по версии СМИ, мог предложить оказать военную помощь Украине.

Соответствующую жалобу на президента США подал сотрудник американских спецслужб. Конгресс опубликовал жалобу, в которой осведомитель заявил, что Трамп использует свои полномочия для того, чтобы добиться вмешательства другого государства в американские президентские выборы 2020 года.

В связи со скандалом Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Сам украинский президент отмечал, что публикация полной стенограммы была для него неожиданностью, так как он согласия на обнародование своих слов не давал.

В связи со скандалом палата представителей запустила процедуру импичмента Трампа. При этом в конгрессе заявили, что планируют получить доступ к переговорам Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими главами государств.

Теги: Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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