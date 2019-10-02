Суд арестовал напавшего на сотрудника Следственного комитета в Москве

Басманный районный суд Москвы арестовал 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, смертельно ранившего полковника юстиции Владислава Капустина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Сергею Григорьеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 декабря», — уточнили в суде.

Как передает ТАСС со ссылкой на данные следствия, до 2016 года Григорьев жил в коммунальной квартире в Петербурге, тогда же он проходил лечение в психоневрологической больнице им. П.П.Кащенко. В СК ранее также говорили, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Накануне утром, 1 октября, Григорьев напал на полковника Владислава Капустина с ножом возле здания Следственного комитета в центре Москвы. Сотрудника СК госпитализировали с ножевым ранением, но спасти его не удалось. Против Григорьева было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).