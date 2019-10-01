Сотрудника Следственного комитета ударили ножом в центре Москвы

Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата Следственного комитета (СК) получил ножевое ранение у проходной ведомства на Техническом переулке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, нападение на сотрудника СК произошло в момент организации им приема граждан.

«Нападавший задержан, с ним работают следователи», — пояснила Петренко.

Она также сообщила, что пострадавший сотрудник СК в настоящее время доставлен в больницу для оказания ему экстренной медицинской помощи.

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