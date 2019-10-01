СМИ сообщили о смерти сотрудника СК после нападения в Москве

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин умер в реанимации НИИ имени Склифосовского после ножевого ранения, которое он получил утром в центре столицы. Как сообщил источник агентства ТАСС в медицинских кругах, Владиславу Капустину, у которого было повреждение аорты, сделали операцию, однако спасти его не удалось.
О смерти Капустина сообщил и источник телеканала «360». По его словам, полковник умер, не приходя в сознание. У него были задеты крупные сосуды, а потому шансов выжить у мужчины практически не было.
Официальный представитель СК Светлана Петренко не ответила на звонки РБК.
Нападение на Капустина произошло в момент организации им приема граждан. Преступник был задержан.
По данным телеканала РЕН, нападавшим является 39-летний Сергей Григорьев, который ранее неоднократно обращался в СК и «писал жалобы на следствие». Что это за жалобы, в сообщении не раскрывается.