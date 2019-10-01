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Цена на нефть упала ниже $59 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась до минимального с 4 сентября уровня
BRENT BRENT $59,3 -2,61%
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Во вторник, 1 октября, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с момента атаки дронов на объекты компании Saudi Aramco, опустилась ниже $59.

На минимуме стоимость барреля Brent достигла отметки $58,61, что примерно на 1,1%, или $0,64 ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Так дешево баррель Brent не стоил и в последние дни перед случившимся 14 сентября ударом по нефтепромыслам Saudi Aramco. Последний раз ниже зафиксированного во вторник минимума цена Brent опускалась 4 сентября.

Одновременно продолжают снижаться и цены на североамериканскую нефть. В ходе торгов во вторник стоимость барреля WTI снизилась до $53,23, что на 1,55% ниже уровня закрытия предыдущих торгов и является минимальным показателем с 3 сентября.

На фоне снижения мировых цен на нефть происходит ослабление курса рубля. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара вечером вторника достиг отметки 65,44 руб., что на 57,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

К 19:25 мск стоимость барреля Brent составляла $58,74, а курс доллара — 65,346 руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: нефть, Brent
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