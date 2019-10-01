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Данилюк объяснил решение уйти из СНБО Украины «подковерными играми»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк объяснил решение уйти с должности нежеланием участвовать в «подковерных играх». Об этом он сообщил изданию «Гордон».

«Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи», — сказал он.

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Данилюк добавил, что он предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому варианты исправления ситуации, однако прийти к взаимопониманию они не смогли. При этом экс-секретарь СНБО не стал уточнять, о каких именно подробностях идет речь, отметив, что, несмотря на разногласия, его отношения с главой государства остались конструктивными.

По словам Данилюка, он пока не определился с дальнейшими планами, хотя «из других стран» ему поступают предложения, связанные с бизнесом.

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Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке

Данилюк занимал должность секретаря СНБО с конца мая до 30 сентября 2019 года. До этого он был главой Национального координационного центра кибербезопасности и Минфина Украины.

В конце сентября Данилюк написал заявление об отставке. Президент страны Владимир Зеленский принял его после возвращения из Нью-Йорка, куда приезжал для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Аналитический центр из США Atlantic Council и источники портала «НВ» отмечали, что Данилюк был одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра Украины. Он предлагал сократить количество министров и вице-премьеров, а также урезать число министерств за счет объединения ведомств. Однако в конце августа на должность премьер-министра назначили Алексея Гончарука.

Теги: Александр Данилюк, СНБО Украины, отставка
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Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
Политика
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО Украины
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