Данилюк объяснил решение уйти из СНБО Украины «подковерными играми»

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк объяснил решение уйти с должности нежеланием участвовать в «подковерных играх». Об этом он сообщил изданию «Гордон».

«Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи», — сказал он.

Данилюк добавил, что он предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому варианты исправления ситуации, однако прийти к взаимопониманию они не смогли. При этом экс-секретарь СНБО не стал уточнять, о каких именно подробностях идет речь, отметив, что, несмотря на разногласия, его отношения с главой государства остались конструктивными.

По словам Данилюка, он пока не определился с дальнейшими планами, хотя «из других стран» ему поступают предложения, связанные с бизнесом.