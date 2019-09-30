Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

«Освободить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Александр Данилюк написал заявление об отставке 27 сентября, накануне поездки Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Тогда администрация президента сообщила, что глава государства рассмотрит его заявление по возвращении в Киев.

Александр Данилюк занимал должность секретаря СНБО Украины с мая 2019 года. До этого он был главой Национального координационного центра кибербезопасности и министром финансов страны.