Рада назначила самого молодого премьера в истории Украины

Верховная рада на первом заседании утвердила 35-летнего Алексея Гончарука премьер-министром Украины. Юрист и заместитель главы офиса президента Украины стал самым молодым главой правительства в истории республики

Алексей Гончарук (Фото: aleksey.goncharuk / Facebook)

Кандидатуру премьера украинский парламент утвердил на торжественном открытии Верховной рады девятого созыва в четверг, передает корреспондент РБК в Киеве. Кандидатуру Алексея Гончарука представил депутатам президент Владимир Зеленский.

За Гончаренко проголосовали 290 депутатов, против — 27.

С апреля 2016 года пост главы украинского правительства занимал Владимир Гройсман, он стал премьером в 38 лет. На этой должности он сменил Арсения Яценюка.

О том, что Зеленский остановил свой выбор на Гончаруке, стало известно 27 августа.

Тогда украинские СМИ и источники РБК, близкие к руководству президентской партии «Слуга народа», сообщили, что в приоритете на внесение в Раду именно кандидатура Гончарука.

35-летний Алексей Гончарук стал самым молодым главой правительства Украины (Владимир Гройсман стал премьером в 38 лет).

С 28 мая Гончарук работает в офисе президента Украины (администрации), которым руководит Андрей Богдан. Гончарук занимался там экономическими вопросами, он встречался с международными партнерами Украины. До этого он был главой Офиса эффективного регулирования (BRDO) — независимого экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров. Финансируется BRDO Европейским союзом. Также Гончарук работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. В 2014 году тот был избран в парламент от партии Петра Порошенко, потом представлял его в Раде, а с 2016 года работал на посту первого вице-премьера — министра экономического развития.



В 2014 году Гончарук возглавлял предвыборный список «Силы людей» (партия получила 0,11% голосов). До прихода в политику был адвокатом и арбитражным управляющим. Руководил Ассоциацией помощи пострадавшим инвесторам.

Прежний созыв Рады саботировал все предложения Зеленского о перестановках в кабмине, например отказался менять глав МИД и Минобороны. После парламентских выборов 21 июля созданная Зеленским партия «Слуга народа» получила большинство в парламенте — 254 мандата из занятых 424, что лишило правящую партию необходимости договариваться с другими политическими силами.

Премьер Украины назначается Радой по представлению президента. Тот вносит кандидатуру на должность главы правительства по предложению коалиции депутатских фракций Рады или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов.

Главы Минобороны и МИД Украины также назначаются парламентом по представлению главы государства, а кандидатуры остальных членов правительства вносит на голосование Рады премьер. На пост главы МИДа Зеленский внес кандидатуру Вадима Пристайко, министра обороны — Андрея Загороднюка.