Претендент в премьер-министры Украины сообщил о плане реформы кабмина

Бывший глава Минфина Украины Александр Данилюк, которого считают одним из претендентов на пост председателя кабмина, рассказал о своем видении того, каким должно быть правительство

Александр Данилюк (Фото: Сергей Харченко / ZUMA Wire / ТАСС)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в интервью «24-му каналу» заверил, что во время недавнего визита в США не говорил о своем возможном назначении главой правительства страны. Ранее американский аналитический центр Atlantic Council назвал бывшего министра финансов одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра, что подтвердили источники украинского портала «НВ».

«Это просто понимание, что у меня есть достаточно опыта. Думаю, больше всего опыта в команде, и я понимаю, как работает правительство», — сказал Данилюк, отметив, что в настоящее время он работает над выполнением поручения президента Владимира Зеленского по перестройке работы СНБО, но не исключает, что тот даст ему новое задание.

«Это его решение, я член его команды», — сказал секретарь СНБО, рассказав в то же время, что уже имеет свой план перестройки правительства, свое видение того, каким оно должно быть.

«Во-первых, правительство должно быть компактным. Поэтому максимально 12–13 министров — это то, что я вижу», — сказал Данилюк, объяснив свою позицию кадровым голодом на Украине. «Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство», — пояснил он.

Сейчас правительство Украины составляют 25 человек — премьер-министр, три освобожденных вице-премьера, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, первый вице-премьер и вице-премьер, занимающие также посты министров экономического развития и торговли и регионального развития, строительства и ЖКХ соответственно, и 18 министров.