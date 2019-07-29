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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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Претендент в премьер-министры Украины сообщил о плане реформы кабмина
Бывший глава Минфина Украины Александр Данилюк, которого считают одним из претендентов на пост председателя кабмина, рассказал о своем видении того, каким должно быть правительство
Александр Данилюк (Фото: Сергей Харченко / ZUMA Wire / ТАСС)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в интервью «24-му каналу» заверил, что во время недавнего визита в США не говорил о своем возможном назначении главой правительства страны. Ранее американский аналитический центр Atlantic Council назвал бывшего министра финансов одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра, что подтвердили источники украинского портала «НВ».

«Это просто понимание, что у меня есть достаточно опыта. Думаю, больше всего опыта в команде, и я понимаю, как работает правительство», — сказал Данилюк, отметив, что в настоящее время он работает над выполнением поручения президента Владимира Зеленского по перестройке работы СНБО, но не исключает, что тот даст ему новое задание.

«Это его решение, я член его команды», — сказал секретарь СНБО, рассказав в то же время, что уже имеет свой план перестройки правительства, свое видение того, каким оно должно быть.

«Во-первых, правительство должно быть компактным. Поэтому максимально 12–13 министров — это то, что я вижу», — сказал Данилюк, объяснив свою позицию кадровым голодом на Украине. «Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство», — пояснил он.

Сейчас правительство Украины составляют 25 человек — премьер-министр, три освобожденных вице-премьера, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, первый вице-премьер и вице-премьер, занимающие также посты министров экономического развития и торговли и регионального развития, строительства и ЖКХ соответственно, и 18 министров.

Данилюк считает необходимым сократить число как министров, так и вице-премьеров.

«Я против свободных вице-премьер-министров. Я имею в виду, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров вообще. То есть один, чтобы замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности, это возможно. Остальных не надо», — пояснил он.

Число министерств Данилюк предлагает урезать за счет объединения ведомств, в том числе слияния Минэкономразвития и Минфина, а Минздрава — с Министерством социальной политики. При этом руководители укрупненных министерств, по словам экс-главы Минфина, должны получить максимум полномочий и нести персональную ответственность за свою сферу работы.

Глава правительства Украины, согласно ее Конституции, назначается парламентом страны. При этом кандидатуру премьер-министра вносит в Верховную раду президент по предложению парламентской фракции или коалиции, объединяющей большинство депутатов. По итогам состоявшихся 21 июля 2019 года выборов большинство, позволяющее назначать премьер-министра, в Верховной раде получит основанная Владимиром Зеленским партия «Слуга народа».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Александр Данилюк
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