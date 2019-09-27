Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом сообщается на официальной странице Facebook администрации украинского президента Владимира Зеленского.

Данилюк подал заявление перед отъездом Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в США. Документ украинский президент рассмотрит по возращении в Киев, уточняет его администрация.

Запись в facebook пользователя president.gov.ua

Американский аналитический центр Atlantic Council называл Данилюка одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра после досрочных выборов в Верховную раду. Об этом также сообщали источники украинского портала «НВ». Сам политик в конце июля не упоминал про возможное назначение, но поделился своим видением того, каким должно быть правительство.

Он предлагал тогда сделать компактное правительство — сократить количество министров (до 12–13 человек) и вице-премьеров. Кроме того, Данилюк предлагал урезать число министерств за счет объединения ведомств, в том числе слияния Минэкономразвития и Минфина, а Минздрава — с Министерством социальной политики.