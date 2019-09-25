Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 24 сен, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 24 сен, 13:09
Мордашов передал контроль над Nordgold сыновьям Бизнес, 13:58 Орешкин сообщил об ожидаемом падении годовой инфляции в октябре ниже 4% Экономика, 13:55 Греф предупредил о грядущей революции госуправления Общество, 13:54 Китай и женская одежда: почему акции Nike обновили исторический максимум Quote, 13:52 Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте Спорт, 13:48 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 13:44 Правительство одобрило законопроект об отмене клеток в залах суда Общество, 13:30 Изменения налогового законодательства, август 2019: комментарии от KPMG Pro, 13:26 IKEA протестирует в России доставку товаров на электромобилях Бизнес, 13:25 Чемпион мира Шубенков осудил Ласицкене за слова об отъезде из России Спорт, 13:24 Ошибки при найме топ-менеджеров: часть первая, техническая Pro, 13:23  Владимир Мухин, Тина Канделаки и другие: плей-листы героев «РБК Стиль» Стиль, 13:21 В Челябинской области нашли тело пограничника с простреленной головой Общество, 13:17 Капитализация рынка криптовалют сократилась на $35 млрд за сутки Крипто, 13:17
Общество ,  
0 
Греф предупредил о грядущей революции госуправления
Старые модели не работают из-за бурного развития новых технологий, считает глава Сбербанка. К переменам, по его мнению, не готовы и в международных организациях — в том числе в МВФ
Сбербанк SBER ₽227,25 -0,11% Купить

Бурное развитие инноваций подрывает старые модели государственного и бизнес-управления, которые нуждаются в переменах. Об этом заявил на проходящем в Москве конгрессе ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового контроля) глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления», — сказал Греф (трансляция велась на YouTube-канале Счетной палаты).

По словам главы Сбербанка, четыре промышленные революции никак не изменили модели государственного управления, которое до сих пор сосредоточено, в основном, на решении рутинных задач (процессный менеджмент).

«В мире, в котором мы жили раньше, вот эта бюрократическая работа занимала 90% всей деятельности любого управленца, будь он чиновник или работником бизнес-корпорации», — сказал Греф, отметив, что государство и сейчас почти не занимается проектным менеджментом, целью которого является создание новых объектов или изменение существующих процессов, и полностью игнорирует «дизрапт» (disruptive innovation, подрывные инновации, меняющие ситуацию так, что старые технологии становятся неконкурентоспособными).

Финансы
Греф посоветовал не готовиться ко «вчерашнему кризису»

«Я не слышал, чтобы в рамках какого-нибудь государственного органа сидели инноваторы и каждый день думали, как построить новую модель государственного управления. Она просто отсутствует как класс», — сказал Греф. Однако, по его словам, ситуация изменится, так как четвертая промышленная революция принесла столько новых технологий, что поставила все государства перед необходимостью проведения первой революции государственного управления.

«Чтобы менять сложившиеся процессы, расширять линейку чиновников, которые будут заниматься изменениями, проектным управлением, и внедрять инновации... Нужно ли переводить все на инновационные технологии? Нужно. Нужно переезжать в цифру, а потом нужно ломать ту модель управления, которая у нас складывается», — пояснил Греф.

Бизнес
Греф назвал главную проблему России

Он также отметил, что не способные к переменам «пирамидальные структуры умрут первыми». К числу тех, кто должен умереть, глава Сбербанка отнес и Международный валютный фонд (МВФ).

«Международные организации типа МВФ должны умереть. Они не способны к саморефлексии, самореформе. Единственный мой совет всем — не попадайте в зависимость от МВФ, потому что у них никакого «дизрапта» нет, у них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы. Это же, к сожалению, касается большого количества других международных организаций», — сказал Греф.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Герман Греф, инновации
Материалы по теме
Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Экономика
Греф заявил о понижении ответственности людей из-за школьных экзаменов
Общество
Футуролог ​рассказал Грефу о последствиях абсолютной транспарентности
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter