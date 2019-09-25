Греф предупредил о грядущей революции госуправления

Старые модели не работают из-за бурного развития новых технологий, считает глава Сбербанка. К переменам, по его мнению, не готовы и в международных организациях — в том числе в МВФ

Бурное развитие инноваций подрывает старые модели государственного и бизнес-управления, которые нуждаются в переменах. Об этом заявил на проходящем в Москве конгрессе ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового контроля) глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления», — сказал Греф (трансляция велась на YouTube-канале Счетной палаты).

По словам главы Сбербанка, четыре промышленные революции никак не изменили модели государственного управления, которое до сих пор сосредоточено, в основном, на решении рутинных задач (процессный менеджмент).

«В мире, в котором мы жили раньше, вот эта бюрократическая работа занимала 90% всей деятельности любого управленца, будь он чиновник или работником бизнес-корпорации», — сказал Греф, отметив, что государство и сейчас почти не занимается проектным менеджментом, целью которого является создание новых объектов или изменение существующих процессов, и полностью игнорирует «дизрапт» (disruptive innovation, подрывные инновации, меняющие ситуацию так, что старые технологии становятся неконкурентоспособными).