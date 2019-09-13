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Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Нацпроекты не ускорят рост экономики, потому что у России нет «бизнес-модели будущего», считает глава Сбербанка
Герман Греф (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии Московского финансового форума, сообщает корреспондент РБК.

«У нас нет бизнес-модели будущего, модели прорыва, — констатировал Греф. — Нет консенсуса о том, что надо делать, а значит, не может быть решения — как».

Проблема, по его словам, не связана с количеством денег. «В эффективной модели в отсутствие ресурсов можно найти решение, в неэффективной с избытком ресурсов — единственное, что производится, — большое количество шума», — сказал глава Сбербанка, отметив, что поэтому происходят попытки «найти решение у соседа».

«Нацпроекты не дадут искомого результата из-за недостаточно качественного структурирования. Там нет каких-то гигантских ресурсов — это миф», — заявил Греф.

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«Часть вещей в нацпроектах хорошие и правильные, но в своей совокупности они не дадут результата», — подчеркнул он.

«Эти же самые ресурсы, на мой взгляд, нужно направить на абсолютно другие цели, — уверен глава Сбербанка. — Старый инструментарий не работает, [в развитых странах] технологии совершенно взорвали все сферы — сферу управления в первую очередь».

По словам Грефа, количество чиновников в 2000 году было 1 млн 156 тыс., а сейчас 2,2 млн чиновников. «Количество чиновников явно избыточно, и нам нужны другого качества чиновники», — считает Греф.

«В следующем году будем сокращать», — отреагировал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. На заявление Грефа он возразил, что «нацпроекты дадут движение вперед — это поддержка малого и среднего предпринимательства, производительности труда, экспортеров, инфраструктуры, цифры — это просто не может не сработать».

«Нацпроекты действительно помогают. Это серьезный инструмент, но не единственный. Нам нужны другие структурные инструменты», — продолжил Силуанов.

«Такой макроэкономики, как в России, пожалуй, нет ни в одной другой стране. Но микроклимат — защита прав собственности, условия ведения бизнеса, доступность ресурсов — находится в самом низу», — констатировал первый вице-премьер.

Государство должно гарантировать предпринимателям неизменность условий, обеспечить защиту прав собственности, «не кошмарить бизнес», заключил Силуанов.

На 13 нацпроектов до 2024 года планируется потратить почти 26 трлн руб. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями — министры.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Герман Греф, нацпроекты
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