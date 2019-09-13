Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам

Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии Московского финансового форума, сообщает корреспондент РБК.
«У нас нет бизнес-модели будущего, модели прорыва, — констатировал Греф. — Нет консенсуса о том, что надо делать, а значит, не может быть решения — как».
Проблема, по его словам, не связана с количеством денег. «В эффективной модели в отсутствие ресурсов можно найти решение, в неэффективной с избытком ресурсов — единственное, что производится, — большое количество шума», — сказал глава Сбербанка, отметив, что поэтому происходят попытки «найти решение у соседа».
«Нацпроекты не дадут искомого результата из-за недостаточно качественного структурирования. Там нет каких-то гигантских ресурсов — это миф», — заявил Греф.