Минфин назвал общую численность «чиновников» в России

По данным ведомства, на каждые 10 тыс. россиян приходится 163 государственных и муниципальных служащих, а также иных работников государственных и муниципальных органов

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Число сотрудников органов власти России различных уровней составляет примерно 3,3% от общей численности занятого в экономике населения, рассказала в интервью «РИА Новости» первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. Статус государственного или муниципального служащего среди них имеют далеко не все, однако, по словам Нестеренко, к «чиновникам» в России принято относить всех работников государственных и муниципальных органов.

«Их около 2,4 млн человек. Получается, на 10 тыс. населения России приходится 163 «чиновника». Это 3,3% от численности занятых в экономике», — добавила замглавы Минфина.

Доля «настоящих» чиновников, то есть государственных гражданских и муниципальных служащих, по словам Нестеренко, примерно вдвое меньше — это (по данным на 1 июля) 603 тыс. федеральных государственных гражданских служащих, 252 тыс. региональных гражданских служащих и 395 тыс. муниципальных служащих в органах местного самоуправления.

«Много это или мало в сравнении с другими странами? Корректнее было бы сравнивать количество не госслужащих и даже не работников госорганов, а количество людей, занятых в государственном секторе вообще», — сказала Нестеренко, отметив, что к ним, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), относится около трети занятого населения России. Однако большинство из них составляют работники госкомпаний и государственных учреждений.

«При этом доля служащих в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и обязательного соцобеспечения в общей численности занятых в экономике России примерно такая же, как в странах Европы — от 6 до 9,5%», — рассказала Нестеренко.