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На плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области произошел хлопок

На складе горящей плавбазы «Петр Житников» в Сахалинской области зафиксировали хлопок неизвестного происхождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

По словам собеседника агентства, хлопок произошел в помещениях материального склада. Информации о пострадавших и погибших нет. «Пошел дым из вентиляционных отверстий, но пока нельзя сказать, что это интенсивное горение», — отметил он.

Отмечается, что инцидент произошел в то время, когда специалисты начали «разбивать штабели слипшейся, оплавленной гофротары». Причины ЧП выясняются. «До утра разведка не будет производиться, сектор загерметизирован», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Возгорание на плавучей базе «Петр Житников», принадлежащей компании «Дальморепродукт», произошло в понедельник, 23 сентября, вблизи острова Итуруп на Курилах. Пожар тогда зафиксировали в консервном цехе судна, в результате инцидента эвакуировали 361 человека. Всего на борту базы находились 420 человек, утром 25 сентября пожар локализовали.

Накануне, 27 сентября, на Волге в Самарской области загорелся сухогруз «Волго-Балт-205». До прибытия подразделений с судна, нагруженного железом, эвакуированы девять человек, никто не пострадал. 

Теги: траулер, возгорание, Сахалинская область
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