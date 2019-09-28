На плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области произошел хлопок

На складе горящей плавбазы «Петр Житников» в Сахалинской области зафиксировали хлопок неизвестного происхождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

По словам собеседника агентства, хлопок произошел в помещениях материального склада. Информации о пострадавших и погибших нет. «Пошел дым из вентиляционных отверстий, но пока нельзя сказать, что это интенсивное горение», — отметил он.

Отмечается, что инцидент произошел в то время, когда специалисты начали «разбивать штабели слипшейся, оплавленной гофротары». Причины ЧП выясняются. «До утра разведка не будет производиться, сектор загерметизирован», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Возгорание на плавучей базе «Петр Житников», принадлежащей компании «Дальморепродукт», произошло в понедельник, 23 сентября, вблизи острова Итуруп на Курилах. Пожар тогда зафиксировали в консервном цехе судна, в результате инцидента эвакуировали 361 человека. Всего на борту базы находились 420 человек, утром 25 сентября пожар локализовали.