Генштаб сообщил о снижении числа уклонистов

Число тех, кто уклоняется от военной службы в России, снизилось до 1000 человек. Об этом «РИА Новости» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Евгений Бурдинский.

«Если раньше мы говорили о 20 тыс., то сейчас говорим о какой-то тысяче», — заявил Бурдинский.

Он добавил, что появилась специальная система отсрочек, которая позволяет поступать в вузы или колледжи, от чего повышается количество призывников с высшим или средним специальным образованием.

По его словам, последних за шесть лет стало больше почти на 10%. «В прошлом году 54% призывников имели среднее профессиональное образование. А если говорить о высшем, то у нас их количество в пределе 15–20%, а то и выше», — заключил Бурдинский.