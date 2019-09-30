Генштаб назвал планируемое на осень число призывников

Осенью на военную службу в армию России призовут 132 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«В соответствии с указом президента России призыву на военную службу подлежат более 132 тыс. человек», — сказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Он добавил, что осенний призыв пройдет с 1 октября до 31 декабря. Бурдинский отметил, что педагогические работники призываться не будут.

При этом россиян, которые проживают в сельской местности и занимаются уборочным работами, будут отправлять на военную службу с 15 октября. Генерал-лейтенант также поручил индивидуально подходить к призыву тех молодых людей, которые проживают в подвергшихся подтоплению районах.