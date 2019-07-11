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СК проверит действия отца сестер Хачатурян на предмет уголовного дела
Сестры говорили, что на убийство отца они пошли из-за того, что он угрожал им насилием и домогался. Одну из них признали невменяемой в момент преступления
Михаил Хачатурян (Фото: mikhail.ierusalimsky / Одноклассники)

В отдельное производство выделены материалы в отношении Михаила Хачатуряна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил РБК адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Першин.

«Следственный комитет направил на проверку материалы в отношении Михаила Хачатуряна, выделил их в отдельное производство. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Материалы, насколько я помню, по ст. 117 [истязание], ст. 132 [насильственные действия сексуального характера] и ст. 133 [понуждение к действиям сексуального характера]», — сказал адвокат.

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Об этом же заявил адвокат другой сестры Ярослав Пакулин. «После того как будут опрошены родственники Михаила Хачатуряна, его сестры, будет возбуждено уголовное дело», — заявил он. Подтвердил данные и адвокат третьей сестры Алексей Липцер.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвинили по статье об убийстве по предварительному сговору. Защита сестер настаивает, что отец угрожал им насилием и домогался, они находились в безвыходной ситуации. Адвокаты направили в июне жалобу главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, написав, что действия сестер необходимо рассматривать как необходимую самооборону.

Хачатуряна убили в июле 2018 года. На момент задержания одна из сестер была несовершеннолетней. Сначала суд арестовал девушек, но затем смягчил меру пресечения.

В июне Baza опубликовала стенограммы допроса сестер. Они говорили, что отец вел себя как тиран и что он к ним домогался и следил за ними.

Следствие может выделить дело в отношении одной из сестер — Марии — в отдельное производство, сообщили в начале июля адвокаты. Причина в том, что она была признана невменяемой.

Авторы: Роман Кирьянов, Андрей Гатинский
Теги: Убийство, Следственный комитет
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