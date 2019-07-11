СК проверит действия отца сестер Хачатурян на предмет уголовного дела

Сестры говорили, что на убийство отца они пошли из-за того, что он угрожал им насилием и домогался. Одну из них признали невменяемой в момент преступления

Михаил Хачатурян (Фото: mikhail.ierusalimsky / Одноклассники)

В отдельное производство выделены материалы в отношении Михаила Хачатуряна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил РБК адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Першин.

«Следственный комитет направил на проверку материалы в отношении Михаила Хачатуряна, выделил их в отдельное производство. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Материалы, насколько я помню, по ст. 117 [истязание], ст. 132 [насильственные действия сексуального характера] и ст. 133 [понуждение к действиям сексуального характера]», — сказал адвокат.

Об этом же заявил адвокат другой сестры Ярослав Пакулин. «После того как будут опрошены родственники Михаила Хачатуряна, его сестры, будет возбуждено уголовное дело», — заявил он. Подтвердил данные и адвокат третьей сестры Алексей Липцер.

РБК направил запрос в Следственный комитет.