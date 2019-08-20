Адвокат допустил прекращение уголовных дел против сестер Хачатурян

Защитники сестер Хачатурян надеются, что факты морального и сексуального насилия над девушками, установленные следователями, помогут доказать, что девочки действовали в рамках самообороны

Ангелина Хачатурян (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Защитник одной из обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян Сергей Паршин допустил, что уголовное дело против девушек может быть прекращено. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, расследование Следственного комитета «доказало правдивость показаний сестер Хачатурян». Как отметил Паршин, врученное адвокатам постановление об отказе возбудить дело против отца девушек, свидетельствует, что «факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены», а причиной отказа в возбуждении дела стала смерть подозреваемого. «Защитники сестер Хачатурян надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать — девушки действовали в рамках необходимой самообороны, и их уголовное преследование будет прекращено», — сказал он.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна следователь вынес еще в конце июля, однако адвокатам его вручили только на днях. По предварительной информации издания, сестры в мае написали заявления с требованием завести дело в отношении отца, с тех пор шла проверка по указанным в них фактам, включая истязания и насильственные действия сексуального характера. Следователи посчитали установленными сразу несколько фактов таких действий, указывает газета.

«СКР подтвердил, что девочки на протяжении нескольких лет подвергались систематическим истязаниям и сексуальным домогательствам», — отметил в беседе с изданием Паршин. Он заявил, что адвокаты девушек намерены после изучения материалов предварительного следствия подать ходатайство о прекращении уголовного преследования сестер Хачатурян.