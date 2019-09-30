В Кремле отреагировали на решение суда по Устинову

В Кремле отреагировали на решение суда по Устинову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение Мосгорсуда по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РБК.

«Мы не комментируем решения суда. Не будем этого делать и сейчас», — заявил Песков.

«Действительно, когда мы призывали дождаться результатов апелляции (по делу), собственно, мы имели в виду, что не стоит делать каких-то скоропалительных выводов», — отметил он. Ранее Песков назвал апелляцию единственным основанием для законных действий и призвал дождаться ее результатов.

На вопрос, можно ли считать реплику главы Росгвардии Виктора Золотова о том, что Устинову следовало дать один год условно, влиянием на суд, пресс-секретарь президента отметил, что оказание влияния на суд недопустимо.

Актера Павла Устинова задержали 3 августа на Пушкинской площади в Москве в ходе несанкционированного митинга. 16 сентября Тверской суд Москвы признал Устинова виновным в применении насилия к росгвардейцу, актера приговорили к трем с половиной годам колонии. 19 сентября Генеральная прокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову. Ведомство попросило заменить арест на подписку о невыезде.