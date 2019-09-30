Райкин раскритиковал новый приговор актеру Устинову

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин выразил несогласие с новым решением суда по делу актера Павла Устинова. Комментарий худрука опубликован в группе театра в «ВКонтакте».

«Я совершенно не согласен с сегодняшним решением суда. Они хотят его сделать «виновным, но не очень», а он невиновен абсолютно!» — написал он. Райкин заявил, что преступление совершили те, кто задержал актера и обвинил его в выкрикивании лозунгов. «Мы будем вместе с защитой прикладывать усилия, чтобы обжаловать этот приговор», — добавил худрук театра.

Павла Устинова задержали во время несогласованной акции 27 июля, которая прошла в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В середине сентября Тверской суд приговорил актера к трем с половиной годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа при задержании. Устинов не признал вину и настаивал на том, что не участвовал в акции.

Суд первоначально отказался рассматривать видеозапись задержания актера, которую предоставили его адвокаты. На кадрах Устинов стоит у станции метро «Тверская», не принимая активного участия в акции. При пересмотре дела, которое прошло 30 сентября, Мосгорсуд изучил видео и изменил приговор актеру на один год лишения свободы условно с испытательным скором в два года.