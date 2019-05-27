СМИ узнали об идее Минобороны ужесточить правила медкомиссии

В Министерстве обороны предложили внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» по поводу прохождения медицинской комиссии

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В соответствии с предложениями военного ведомства врачи смогут дважды – во время весенней и осенней призывной кампаний – перепроверять здоровье получивших отсрочку призывников, ставить под сомнение заключения гражданских медиков, сообщает газета «Известия».

По идее авторов документа поправки позволят бороться с врачами, которые за деньги выдают заключения, позволяющие освобождать призывников от прохождения военной службы. Последних будет возможно отправлять на повторное освидетельствование в госпитали, где связанные с Минобороны врачи будут ставить собственный диагноз.

При этом доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев подчеркивает, что предложение Минобороны не должно касаться молодых людей с серьезной инвалидностью или неизлечимой болезнью, которые имеют право быть освобождены от военной службы раз и навсегда.

С 1 апреля в России начался военный призыв. До 15 июля в армию должны будут отправиться 135 тысяч человек.