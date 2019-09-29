Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
Появилось фото «попавшего в ловушку» авианосца США в Южно-Китайском море Политика, 12:00 В России ввели новый документ для приема на работу Общество, 11:55 Путешествие в бизнесленд: чему научил Сингапур РБК и ВТБ, 11:54 Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира в Японии Спорт, 11:22 «Декатлон»: как вырасти в два раза без затрат на кадры РБК и SAP, 10:36 Второй самолет участника встречи в ООН вернулся в США из-за неполадок Общество, 10:35 На Дальнем Востоке в движущемся поезде загорелись вагоны с углем Общество, 10:33 На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма Политика, 10:18 Booking.com сообщил о нежелании молодежи России экономить на путешествиях Общество, 10:05 NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы Политика, 09:51 Илон Маск усомнился в существовании инопланетян Технологии и медиа, 09:38 Число погибших из-за землетрясения в Индонезии возросло до 30 Общество, 09:23 Прежде чем начинать свое дело на фудтраке: советы Яны Нагаевой РБК и ГАЗ, 09:14 Опросы показали возвращение Курца на пост канцлера в Австрии Политика, 09:00
Общество ,  
0 
В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь при приеме на работу вместо бумажного свидетельства необходимо будет предъявить работодателю электронный документ — уведомление из ПФР. Такой документ формируется по обращению работника в территориальный ПФР или многофункциональные центры (в которых предусмотрена такая услуга), а также по интернет-запросу на сайте ПФР или портале госуслуг.

Он содержит страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), имя, фамилию, отчество его владельца, дату рождения, место рождения, пол и дату регистрации в системе индивидуального учета. Документ подкрепляется электронной подписью уполномоченного лица территориального отделения ПФР.

Общество
Бумажные паспорта в России прекратят выдавать в 2022 году

В начале апреля Пенсионный фонд перестал выдавать бумажные СНИЛС. Теперь вся информация хранится в электронном виде. При этом в пресс-службе Минтруда объяснили, что ранее выданные СНИЛС будут действительны и обменивать их не придется. Таким образом, при приеме на работу можно будет предъявить как старый документ, так и новое уведомление.

В 2020 году в России стартует реализация пилотного проект по выдаче электронных паспортов. Как сообщил заместитель председателя правительства Максим Акимов, бумажные паспорта планируют прекратить выдавать в 2022 году. Окончательная форма нового паспорта еще не утверждена, но, по словам Акимова, он будет представлять собой пластиковую карту и действовать в течение десяти лет. При этом замена действующих бумажных паспортов на новые будет не обязательна. Также планируется создать приложение электронного паспорта, которое избавит граждан от необходимости носить новый документ с собой.

Теги: Пенсионный фонд РФ, СНИЛС
Материалы по теме
Пенсионный фонд назвал срок перехода с бумажных СНИЛС на электронные
Общество
Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС
Общество
ПФР предупредил об интернет-мошенничестве с использованием СНИЛС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter