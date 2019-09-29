В России ввели новый документ для приема на работу

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь при приеме на работу вместо бумажного свидетельства необходимо будет предъявить работодателю электронный документ — уведомление из ПФР. Такой документ формируется по обращению работника в территориальный ПФР или многофункциональные центры (в которых предусмотрена такая услуга), а также по интернет-запросу на сайте ПФР или портале госуслуг.

Он содержит страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), имя, фамилию, отчество его владельца, дату рождения, место рождения, пол и дату регистрации в системе индивидуального учета. Документ подкрепляется электронной подписью уполномоченного лица территориального отделения ПФР.

В начале апреля Пенсионный фонд перестал выдавать бумажные СНИЛС. Теперь вся информация хранится в электронном виде. При этом в пресс-службе Минтруда объяснили, что ранее выданные СНИЛС будут действительны и обменивать их не придется. Таким образом, при приеме на работу можно будет предъявить как старый документ, так и новое уведомление.