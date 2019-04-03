Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,30 +0,13 EUR Бирж. 73,16 +0,09 Brent 69,37 +1,11% USD Нал. 65,96 64,55 EUR Нал. 73,89 72,50 USD ЦБ 65,47 +0,06 EUR ЦБ 73,32 -0,18 EUR/USD 1,1201 -0,0008 BTC/USD Бирж. 4 935,00 +736,18 IMOEX 2 527,77 +0,26% RTSI 1 216,20 +0,16% DJIA 26 179,13 -0,30% Nasdaq 7 848,69 +0,25%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+18,63%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Walmart $115 (+18,63%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 65,47 (+0,06) Quote, 02 апр, 13:17
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 73,32 (-0,18) Quote, 02 апр, 13:17
«МЮ» потерпел второе поражение в чемпионате под руководством Сульшера Общество, 02:48 Дума поддержала штрафы за распространение иностранных СМИ без разрешения Политика, 02:45 Фантастика, ставшая реальностью: 7 очень полезных в быту технологий Совместный проект​, 02:36 Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС Общество, 02:14 «Барселона» сыграла вничью с аутсайдером Ла Лиги в матче с восемью голами Общество, 01:44 Василий Уткин заявил о нападении на него Общество, 01:19 В Россию перестанут ввозить два противоопухолевых препарата Общество, 01:10 В Варшаве задержали россиянина при попытке вывоза троих детей из Швеции Общество, 00:41 Госпитализированный Геннадий Бурбулис пришел в сознание Общество, 00:09 «Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой Бизнес, 00:04 Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса Общество, 00:00 Новый президент Казахстана назвал показательным свой визит в Россию Политика, 02 апр, 23:44 Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить РБК и Philips, 02 апр, 23:16 На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык Политика, 02 апр, 23:08
Общество ,  
0 
Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС

Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Теперь вся информация будет храниться в электронном виде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

В ведомстве рассказали, что для вновь зарегистрированных или застрахованных лиц будет просто открываться СНИЛС без выдачи соответствующего удостоверения в бумажном виде. С помощью электронной версии этого документа также можно будет получать необходимые услуги.

Общество
ПФР предупредил об интернет-мошенничестве с использованием СНИЛС

«Обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР», — уточнили в ведомстве, добавив, что нововведение никак не скажется на пенсионном обеспечении.

При этом в пресс-службе Минтруда сообщили, что ранее выданные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования по-прежнему действительны, обменивать их не придется.

Теги: Пенсионный фонд РФ, СНИЛС, медицинская страховка
Материалы по теме
ПФР предупредил об интернет-мошенничестве с использованием СНИЛС
Общество
Минфин решил отказаться от требования СНИЛС при запросе кредитной истории
Финансы
СМИ сообщили о попытках ЦБ договориться о доступе банков к базе СНИЛС
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter