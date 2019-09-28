В РПЦ перечислили вопросы к четырехдневной рабочей неделе

Инициативу по введению четырехдневной рабочей необходимо тщательно проработать, так как пока к этому предложению существует много вопросов. Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион. Запись программы с ним опубликована в YouTube телеканала.

«Я думаю, что эта инициатива должна быть очень хорошо проработана для того, чтобы она получила поддержку населения и поддержку различных сегментов общества, в том числе и молодежи», — сказал митрополит.

Он отметил, что у россиян и так достаточно выходных, а также есть право на месячный отпуск. Кроме того, десять выходных есть в январе, несколько нерабочих дней в феврале в честь мужчин, несколько в марте в честь женщин, а еще майские праздники (в честь 1 и 9 мая). «Одних этих выходных набирается, наверное, еще на месяц», — заключил глава ОВЦС, заметив, что не знает другой страны, где было бы столько выходных.

Он задался вопросом о том, не возникнет ли ситуация, при которой людей будут нагружать работой, но заставлять делать эту работу дистанционно, «сидя дома». Кроме того, по словам митрополита, может получиться так, что в семье у мужчины будет четырехдневная рабочая неделя, а у него жены — пятидневная, тогда как дети в этот свободный день отца будут находиться в школе. «Вот чем тогда этот мужчина будет заниматься в свой дополнительный, навязанный ему выходной?» — сказал митрополит.