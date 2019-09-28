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В РПЦ перечислили вопросы к четырехдневной рабочей неделе

Инициативу по введению четырехдневной рабочей необходимо тщательно проработать, так как пока к этому предложению существует много вопросов. Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион. Запись программы с ним опубликована в YouTube телеканала.

«Я думаю, что эта инициатива должна быть очень хорошо проработана для того, чтобы она получила поддержку населения и поддержку различных сегментов общества, в том числе и молодежи», — сказал митрополит.

Он отметил, что у россиян и так достаточно выходных, а также есть право на месячный отпуск. Кроме того, десять выходных есть в январе, несколько нерабочих дней в феврале в честь мужчин, несколько в марте в честь женщин, а еще майские праздники (в честь 1 и 9 мая). «Одних этих выходных набирается, наверное, еще на месяц», — заключил глава ОВЦС, заметив, что не знает другой страны, где было бы столько выходных.

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Он задался вопросом о том, не возникнет ли ситуация, при которой людей будут нагружать работой, но заставлять делать эту работу дистанционно, «сидя дома». Кроме того, по словам митрополита, может получиться так, что в семье у мужчины будет четырехдневная рабочая неделя, а у него жены — пятидневная, тогда как дети в этот свободный день отца будут находиться в школе. «Вот чем тогда этот мужчина будет заниматься в свой дополнительный, навязанный ему выходной?» — сказал митрополит.

Сама инициатива не кажется ему плохой, и «в идеале она, наверное, хорошая», уточнил глава ОВЦС, однако, перед тем как внедрить ее, нужно получить ответы на все эти вопросы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в прошлом году инициировал обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю. По словам Медведева, возможность сократить рабочую неделю не будет использоваться для урезания зарплат.

Эксперты отмечали, что переход на четырехдневную рабочую неделю без сокращения зарплат возможен только в отдаленном будущем. Власти планируют провести эксперимент по переходу на такой режим труда, однако конкретных параметров перехода пока нет.

Теги: РПЦ, четырехдневная рабочая неделя, митрополит Иларион
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