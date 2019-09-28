МИД Сирии обвинил США и Турцию в нарушении Устава ООН

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США и Турция нарушают международное право и Устав ООН, пытаясь создать на сирийской территории зону безопасности. Об этом он сообщил на 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает агентство SANA.

«Сохраняется незаконное военное присутствие Соединенных Штатов и Турции на севере Сирии. Любая договоренность по какой-либо части территории Сирии без согласия сирийского правительства мы осуждаем и отвергаем по форме и по существу», — сказал он.

Муаллем добавил, что Вашингтон и Анкара обсуждают создание зоны безопасности в Сирии так, как будто они планируют установить ее на турецкой и американской земле.

Министр отметил, что любые иностранные силы, которые действуют на территории государства без разрешения сирийских властей, Дамаск рассматривает как оккупационные. Он заявил, что подобные силы должны немедленно покинуть страну. Муаллем добавил, что если они откажутся, то власти Сирии вправе применить любые контрмеры, разрешенные международным правом.