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МИД Сирии обвинил США и Турцию в нарушении Устава ООН

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США и Турция нарушают международное право и Устав ООН, пытаясь создать на сирийской территории зону безопасности. Об этом он сообщил на 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает агентство SANA.

«Сохраняется незаконное военное присутствие Соединенных Штатов и Турции на севере Сирии. Любая договоренность по какой-либо части территории Сирии без согласия сирийского правительства мы осуждаем и отвергаем по форме и по существу», — сказал он.

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Муаллем добавил, что Вашингтон и Анкара обсуждают создание зоны безопасности в Сирии так, как будто они планируют установить ее на турецкой и американской земле.

Министр отметил, что любые иностранные силы, которые действуют на территории государства без разрешения сирийских властей, Дамаск рассматривает как оккупационные. Он заявил, что подобные силы должны немедленно покинуть страну. Муаллем добавил, что если они откажутся, то власти Сирии вправе применить любые контрмеры, разрешенные международным правом.

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Ранее в сентябре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара завершила подготовку к военной операции в Сирии, на востоке Евфрата. По его словам, в настоящее время сирийская территория почти полностью очищена от террористов организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Эрдоган добавил, что при этом появилась организация «Сирийские демократические силы» (СДС), которая не отличается от других террористических группировок.

В начале сентября Эрдоган обвинил США в создании на северо-востоке Сирии зоны безопасности для СДС, которую поддерживают американские власти. Он заявил, что если Анкара и Вашингтон до конца сентября совместно не создадут зону безопасности, то Турция займется ей в одностороннем порядке.

Теги: Сирия, Турция, Вашингтон
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