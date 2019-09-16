Песков исключил военную операцию Турции, Ирана и России в Идлибе

Россия не планирует вести военную операцию в Сирии совместно с Турцией и Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Так он ответил на вопрос журналистов о том, какими могут быть дополнительные шаги по борьбе с террористическими группировками в Идлибе, о которых говорил российский лидер Владимир Путин. Президент России сообщал, что он договорился о совместной работе по ликвидации террористов с главами Турции и Ирана.

По словам Пескова, необходимо повышать эффективность по борьбе с террористами в сирийской провинции Идлиб. Он отметил, что значительная часть этого региона находится под контролем террористических группировок.

«Прекращение огня не распространяется на террористические организации, с ними будет продолжаться борьба», — сказал Песков, добавив, что речь не идет о трехсторонней военной операции в провинции.