Эрдоган обвинил США в желании обезопасить своих сторонников в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в создании на северо-востоке Сирии зоны безопасности для поддерживаемой американскими властями коалиции «Сил демократической Сирии» (СДС), а не для Анкары. Об этом он сообщил в ходе выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV.

«В тот момент, когда Турция решительно настроена очистить от террористических группировок [территории на севере Сирии], они [США] хотят одновременно управлять и нами, и ими. Кажется, что США хотят создать зону безопасности не для нас, а для террористической организации. Для нас это неприемлемо», — заявил турецкий лидер (цитата по ТАСС).

Террористической организацией на территории Турции признаны входящие в состав СДС курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС).

По словам Эрдогана, если зона безопасности к востоку от реки Евфрат не будет установлена совместно с США к концу сентября, Турция может заняться ее созданием в одностороннем порядке. Турецкий лидер добавил, что в переговорах по этой теме по-прежнему наблюдаются разногласия.