Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 64,42 (+0,13) Quote, 27 сен, 12:39
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 70,32 (-0,07) Quote, 27 сен, 12:39
В Москве около 700 человек эвакуировали из общежития МПГУ из-за пожара Общество, 19:08 «Локомотив» играет с «Зенитом» в чемпионате России. Онлайн Спорт, 19:00 «Ростов» разгромил «Динамо» в чемпионате России Спорт, 18:51 При взрыве на заводе на северо-востоке Украины пострадали 10 человек Общество, 18:45 Ученые нашли обратную связь между возрастом и риском развития рака Общество, 18:33 «Ростов» объявил о подписании контракта с Павлом Мамаевым Спорт, 18:29 СМИ показали видео задержания похожей на Бочкареву женщины Общество, 18:14 Директор «Ленкома» назвал дату и место прощания и похорон Марка Захарова Общество, 18:04 Леклер первым после Шумахера выиграл 4 квалификации подряд за Ferrari Спорт, 18:00 Союз журналистов Украины попросил пресс-секретаря Зеленского извиниться Общество, 17:58 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 17:28 Мединский и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Захарова Общество, 17:19 СК завел дело на министра финансов Забайкалья за налоговые преступления Общество, 17:11 «Крылья Советов» одержали первую с июля домашнюю победу в РПЛ Спорт, 17:05
Общество ,  
0 
Директор «Ленкома» назвал дату и место прощания и похорон Марка Захарова

Прощание с режиссером Марком Захаровым пройдет 1 октября в «Ленкоме», сообщил РБК директор театра Марк Варшавер.

Оно начнется в 10:00 мск и завершится в 14:00 мск. «Далее в 14:00 отъезд на Новодевичье кладбище», — сказал Варшавер.

Фотогалерея 
«Режиссура — это моя профессия»: каким был Марк Захаров

Ранее о том, что режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище сообщал источник РБК в мэрии Москвы. При этом Варшавер отмечал, что письмо с просьбой похоронить Захарова на этом кладбище направили мэру столицы.

Марк Захаров умер в возрасте 85 лет из-за повторного воспаления легких. В августе его госпитализировали с аналогичным диагнозом, но затем выписали после того, как он вылечился.

С 1973 года он был главным режиссером театра «Ленком». Захаров также снял такие фильмы, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «12 стульев» и «Формула любви».

Теги: Марк Захаров, прощание, похороны, «Ленком», Новодевичье кладбище, новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter