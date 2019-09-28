Директор «Ленкома» назвал дату и место прощания и похорон Марка Захарова

Прощание с режиссером Марком Захаровым пройдет 1 октября в «Ленкоме», сообщил РБК директор театра Марк Варшавер.

Оно начнется в 10:00 мск и завершится в 14:00 мск. «Далее в 14:00 отъезд на Новодевичье кладбище», — сказал Варшавер.

Ранее о том, что режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище сообщал источник РБК в мэрии Москвы. При этом Варшавер отмечал, что письмо с просьбой похоронить Захарова на этом кладбище направили мэру столицы.

Марк Захаров умер в возрасте 85 лет из-за повторного воспаления легких. В августе его госпитализировали с аналогичным диагнозом, но затем выписали после того, как он вылечился.